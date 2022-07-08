Уимблдон08 июля 2022, 02:20 | Обновлено 08 июля 2022, 02:22
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Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте
Британско-американский дуэт оказался сильнее соперников из Австралии
08 июля 2022, 02:20 | Обновлено 08 июля 2022, 02:22
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Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского турнира.
В финале вторые сеяные в двух сетах обыграли австралийский дуэт Саманта Стосур / Мэтью Эбден.
Уимблдон. Финал микста
Нил Скупски / Дезире Кравчик – Саманта Стосур / Мэтью Эбден – 6:4, 6:3
Отметим, что Скупски и Кравчик защитили свой прошлогодний титул на травяном мейджоре. Для Дезире это уже четвертый Шлем в миксте.
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