Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте
Уимблдон
08 июля 2022, 02:20 | Обновлено 08 июля 2022, 02:22
17
0

Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте

Британско-американский дуэт оказался сильнее соперников из Австралии

08 июля 2022, 02:20 | Обновлено 08 июля 2022, 02:22
17
0
Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine

Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского турнира.

В финале вторые сеяные в двух сетах обыграли австралийский дуэт Саманта Стосур / Мэтью Эбден.

Уимблдон. Финал микста
Нил Скупски / Дезире Кравчик – Саманта Стосур / Мэтью Эбден – 6:4, 6:3

Отметим, что Скупски и Кравчик защитили свой прошлогодний титул на травяном мейджоре. Для Дезире это уже четвертый Шлем в миксте.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Нил Скупски Дезире Кравчик Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
Футбол | 07 июля 2022, 18:05 0
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского

Евгений Красников - о финансовой ситуации в клубе

Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
Футбол | 07 июля 2022, 17:09 3
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»

Красников и Кучер, похоже, все решили

Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Футбол | 07.07.2022, 11:36
Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 07.07.2022, 17:36
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Футбол | 07.07.2022, 20:06
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых
Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых
06.07.2022, 14:56
Теннис
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
06.07.2022, 21:00 3
Футбол
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
07.07.2022, 13:24 5
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
06.07.2022, 17:02 2
Теннис
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
06.07.2022, 21:32 1
Теннис
Генштаб: «россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения»
Генштаб: «россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения»
07.07.2022, 07:40
Война
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
06.07.2022, 06:50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
06.07.2022, 10:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем