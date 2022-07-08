Уимблдон. Скупски и Кравчик защитили титул в миксте

Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского турнира.

В финале вторые сеяные в двух сетах обыграли австралийский дуэт Саманта Стосур / Мэтью Эбден.

Уимблдон. Финал микста

Нил Скупски / Дезире Кравчик – Саманта Стосур / Мэтью Эбден – 6:4, 6:3

Отметим, что Скупски и Кравчик защитили свой прошлогодний титул на травяном мейджоре. Для Дезире это уже четвертый Шлем в миксте.