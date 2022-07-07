Италия07 июля 2022, 21:48 | Обновлено 07 июля 2022, 21:52
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Галлиани подтвердил интерес Монцы к Марлону
Гендиректор «Монцы» надеется подписать защитника «Шахтера»
07 июля 2022, 21:48 | Обновлено 07 июля 2022, 21:52
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани признал, что клуб проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Марлону:
«Мы заинтересованы в Марлоне. Нам нужен такой футболист, как он», - заявил Галлиани.
Кроме «Монцы», на Марлона претендуют еще два клуба Серии А – «Фиорентина» и «Сампдория».
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