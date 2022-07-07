Галлиани подтвердил интерес Монцы к Марлону

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани признал, что клуб проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Марлону:

«Мы заинтересованы в Марлоне. Нам нужен такой футболист, как он», - заявил Галлиани.

Кроме «Монцы», на Марлона претендуют еще два клуба Серии А – «Фиорентина» и «Сампдория».