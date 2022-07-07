ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Ник Кирьос без боя вышел в финал
Сегодня вечером Рафаэль Надаль созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о том, что снимается с Уимблдона-2022.
Это случилось после того, как сегодня медосмотр выявил у него надрыв мышцы живота. При этом изначально предполагалось, что Надаль выйдет на матч, несмотря на травму.
Таким образом, Ник Кирьоса получает путевку в финал Уимблдона-2022 без боя. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.
А вот погоня Надаля за календарным Большим шлемом заканчивается. Ранее испанец выиграл Australian Open и Ролан Гаррос.
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