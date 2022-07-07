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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2022, 21:21 |
3451
1

ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона

Ник Кирьос без боя вышел в финал

07 июля 2022, 21:21 |
3451
1
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Сегодня вечером Рафаэль Надаль созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о том, что снимается с Уимблдона-2022.

Это случилось после того, как сегодня медосмотр выявил у него надрыв мышцы живота. При этом изначально предполагалось, что Надаль выйдет на матч, несмотря на травму.

Таким образом, Ник Кирьоса получает путевку в финал Уимблдона-2022 без боя. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.

А вот погоня Надаля за календарным Большим шлемом заканчивается. Ранее испанец выиграл Australian Open и Ролан Гаррос.

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Рафаэль Надаль Уимблдон-2022 Ник Кирьос травма
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Комментарии 1
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сергей богданов
Очень обидно, хотя по последнему матчу было все понятно, но хотелось увидеть классный полуфинал, теперь понятно Джокович против Ника финал
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