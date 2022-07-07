ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона

Сегодня вечером Рафаэль Надаль созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о том, что снимается с Уимблдона-2022.

Это случилось после того, как сегодня медосмотр выявил у него надрыв мышцы живота. При этом изначально предполагалось, что Надаль выйдет на матч, несмотря на травму.

Таким образом, Ник Кирьоса получает путевку в финал Уимблдона-2022 без боя. Австралиец впервые в карьере сыграет в финале Мейджора.

А вот погоня Надаля за календарным Большим шлемом заканчивается. Ранее испанец выиграл Australian Open и Ролан Гаррос.