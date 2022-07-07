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  4. Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Уимблдон
07 июля 2022, 18:43 |
432
1

Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся

Испанец надеется сыграть с Ником Кирьосом

07 июля 2022, 18:43 |
432
1
Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

После тяжелой победы над Тэйлором Фрицем в четвертьфинале Уимблдона-2022 Рафаэль Надаль прошел медобследование. Его результаты показали, что у испанца 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Несмотря на травму, Надаль не объявил о снятии с турнира. Он надеется завтра выйти на полуфинальный матч против австралийца Ника Кирьоса.

Напомним, по ходу матча против Фрица Надаль почувствовал боль в животе, что негативно сказалось на качестве его подачи. Родственники испанца по ходу матча призывали его сняться.

В похожей ситуации на Australian Open-2021 был Новак Джокович. Начиная с третьего круга у него был разрыв мышц живота размером в 17 мм, что не помешало ему в итоге выиграть турнир.

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Источник Marca
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Fdail
Да уж, если Рафа выиграет Уим с разрывом мышц живота, то на ЮСО уже можна будет без ног приезжать , все равно выиграет)
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