Уимблдон. Травма Надаля подтвердилась, но с турнира он не снялся

После тяжелой победы над Тэйлором Фрицем в четвертьфинале Уимблдона-2022 Рафаэль Надаль прошел медобследование. Его результаты показали, что у испанца 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Несмотря на травму, Надаль не объявил о снятии с турнира. Он надеется завтра выйти на полуфинальный матч против австралийца Ника Кирьоса.

Напомним, по ходу матча против Фрица Надаль почувствовал боль в животе, что негативно сказалось на качестве его подачи. Родственники испанца по ходу матча призывали его сняться.

В похожей ситуации на Australian Open-2021 был Новак Джокович. Начиная с третьего круга у него был разрыв мышц живота размером в 17 мм, что не помешало ему в итоге выиграть турнир.