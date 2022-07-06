Уимблдон06 июля 2022, 21:45 | Обновлено 06 июля 2022, 22:10
458
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Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Рафаэль дважды уступал по сетам, но сумел переломить ход поединка
06 июля 2022, 21:45 | Обновлено 06 июля 2022, 22:10
458
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз в карьере пробился в полуфинал Уимблдона.
В матче 1/4 финала испанец в пяти сетах переиграл Тэйлора Фрица из США.
Уимблдон. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)
Надаль выиграл 19-й матч подряд на турнирах Grand Slam. Это будет его 38-й полуфинал на Шлемах.
Далее у Рафы по сетке австралиец Ник Кирьос.
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