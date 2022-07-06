Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз в карьере пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала испанец в пяти сетах переиграл Тэйлора Фрица из США.

Уимблдон. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)

Надаль выиграл 19-й матч подряд на турнирах Grand Slam. Это будет его 38-й полуфинал на Шлемах.

Далее у Рафы по сетке австралиец Ник Кирьос.