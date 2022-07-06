Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2022, 21:45 | Обновлено 06 июля 2022, 22:10
458
1

Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона

Рафаэль дважды уступал по сетам, но сумел переломить ход поединка

06 июля 2022, 21:45 | Обновлено 06 июля 2022, 22:10
458
1
Надаль в пятисетовой битве одолел Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз в карьере пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала испанец в пяти сетах переиграл Тэйлора Фрица из США.

Уимблдон. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)

Надаль выиграл 19-й матч подряд на турнирах Grand Slam. Это будет его 38-й полуфинал на Шлемах. 

Далее у Рафы по сетке австралиец Ник Кирьос. 

По теме:
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Кирьос впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Grand Slam
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Рафаэль Надаль Тэйлор Фриц Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
Бокс | 05 июля 2022, 21:47 0
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»

Президент Федерации бокса Украины раскритиковал бывшего президента ФБУ

МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
Футбол | 06 июля 2022, 18:52 2
МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет

Роналду тренируется отдельно от команды

Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Футбол | 06.07.2022, 11:53
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Теннис | 05.07.2022, 21:40
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Теннис | 05.07.2022, 21:59
Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Michael Savchyn
лев
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
05.07.2022, 15:45
Футбол
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
06.07.2022, 06:10 5
Война
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
04.07.2022, 20:51 3
Баскетбол
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
05.07.2022, 12:55 11
Футбол
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
05.07.2022, 12:20
Война
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
04.07.2022, 20:23 3
Футбол
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
05.07.2022, 20:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем