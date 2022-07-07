Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму

«Челси» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Решение вступить в борьбу за португальца было принято после совещания между владельцем клуба Тоддом Боэли и главным тренером Томасом Тухелем.

При этом на сумасшедшие траты ради Роналду «Челси» не готов. «Синие» готовы предложить «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов фунтов.

Напомним, Роналду твердо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и не явился на начало предсезонной подготовки команды.