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  4. Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Англия
07 июля 2022, 21:08 |
480
0

Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму

Форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

07 июля 2022, 21:08 |
480
0
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
ФК Манчестер Юнайтед

«Челси» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Решение вступить в борьбу за португальца было принято после совещания между владельцем клуба Тоддом Боэли и главным тренером Томасом Тухелем.

При этом на сумасшедшие траты ради Роналду «Челси» не готов. «Синие» готовы предложить «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов фунтов.

Напомним, Роналду твердо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и не явился на начало предсезонной подготовки команды.

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Источник Sport Bible
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