Англия07 июля 2022, 21:08 |
480
0
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
07 июля 2022, 21:08 |
480
0
«Челси» заинтересован в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Решение вступить в борьбу за португальца было принято после совещания между владельцем клуба Тоддом Боэли и главным тренером Томасом Тухелем.
При этом на сумасшедшие траты ради Роналду «Челси» не готов. «Синие» готовы предложить «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов фунтов.
Напомним, Роналду твердо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и не явился на начало предсезонной подготовки команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2022, 16:31 0
Евгений Дикий не готов назвать трансляторов
Теннис | 06 июля 2022, 21:32 1
Рафаэль Надаль и Ник Кирьос разыграют вторую путевку в финал
Другие виды | 07.07.2022, 14:56
Бокс | 06.07.2022, 21:13
Футбол | 07.07.2022, 11:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
06.07.2022, 19:22
07.07.2022, 07:40
05.07.2022, 17:05 18
05.07.2022, 19:22
06.07.2022, 21:51 2
05.07.2022, 16:45
06.07.2022, 01:17