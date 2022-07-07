Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»

Новичок «Арсенала» Габриэл Жезус не хочет, чтобы его сравнивали с Тьерри Анри:

«Когда говоришь «Арсенал», то думаешь о Тьерри Анри. Он уникален, это один из лучших игроков в истории. Но я не хочу быть новым Тьерри Анри. Я хочу вписать свое имя в историю клуба.

Я здесь. 90 минут буду в штрафной, пытаясь забить, помочь – не только голами, но и результативными передачами.

Я буду отнимать мячи. Бегая – в своем стиле. Никогда не останавливаясь. Помогая команде, помогая одноклубникам – да, это я, Габриэл Жезус».