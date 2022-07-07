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  4. Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
Англия
07 июля 2022, 20:06 |
324
0

Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»

Форвард «Арсенала» хочет писать свою историю

07 июля 2022, 20:06 |
324
0
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не хочу быть новым Анри»
ФК Арсенал. Габриэл Жезус

Новичок «Арсенала» Габриэл Жезус не хочет, чтобы его сравнивали с Тьерри Анри:

«Когда говоришь «Арсенал», то думаешь о Тьерри Анри. Он уникален, это один из лучших игроков в истории. Но я не хочу быть новым Тьерри Анри. Я хочу вписать свое имя в историю клуба.

Я здесь. 90 минут буду в штрафной, пытаясь забить, помочь – не только голами, но и результативными передачами.

Я буду отнимать мячи. Бегая – в своем стиле. Никогда не останавливаясь. Помогая команде, помогая одноклубникам – да, это я, Габриэл Жезус».

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Источник Goal.com
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