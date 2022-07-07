Иван Ордец может продолжить карьеру в Бундеслиге

Украинский защитник Иван Ордец, похоже, нынешним летом таки покинет «Динамо» Москва. По информации немецких СМИ, интерес к нему проявляет «Бохум».

Клуб Бундеслиги хочет арендовать Ордеца. Переговоры находятся на продвинутой стадии и вскоре могут успешно завершиться. В прошлом сезоне «Бохум» занял в Бундеслиге 13-е место.

Ранее сообщалось о том, что Ордец может перейти в «Базель».