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05 июля 2022, 00:40 | Обновлено 05 июля 2022, 00:52
257
0

Ордец может переехать из москвы в топовый швейцарский клуб

Украинский защитник московского «динамо» ведет переговоры с «Базелем»

05 июля 2022, 00:40 | Обновлено 05 июля 2022, 00:52
257
0
Ордец может переехать из москвы в топовый швейцарский клуб
ФК динамо москва. Иван Ордец

Украинский защитник московского «динамо» Иван Ордец может перейти в швейцарский «Базель». 

Футболист ведет переговоры с «Базелем», грандом швейцарского футбола.

29-летний украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение со швейцарским клубом на один год.

В прошлом сезоне Ордец провел 19 матчей и забил 1 гол за клуб из москвы. А после окончания сезона зажигал и танцевал на клубном корпоративе.

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Источник Спорт-Экспресс
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