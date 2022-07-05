Другие новости05 июля 2022, 00:40 | Обновлено 05 июля 2022, 00:52
257
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Ордец может переехать из москвы в топовый швейцарский клуб
Украинский защитник московского «динамо» ведет переговоры с «Базелем»
05 июля 2022, 00:40 | Обновлено 05 июля 2022, 00:52
257
0
Украинский защитник московского «динамо» Иван Ордец может перейти в швейцарский «Базель».
Футболист ведет переговоры с «Базелем», грандом швейцарского футбола.
29-летний украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение со швейцарским клубом на один год.
В прошлом сезоне Ордец провел 19 матчей и забил 1 гол за клуб из москвы. А после окончания сезона зажигал и танцевал на клубном корпоративе.
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