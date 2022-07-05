Ордец может переехать из москвы в топовый швейцарский клуб

Украинский защитник московского «динамо» Иван Ордец может перейти в швейцарский «Базель».

Футболист ведет переговоры с «Базелем», грандом швейцарского футбола.

29-летний украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение со швейцарским клубом на один год.

В прошлом сезоне Ордец провел 19 матчей и забил 1 гол за клуб из москвы. А после окончания сезона зажигал и танцевал на клубном корпоративе.