Германия07 июля 2022, 17:23 |
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ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала новую гостевую форму
Команда будет выступать во всем черном
07 июля 2022, 17:23 |
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«Боруссия» Дортмунд представила новую гостевую форму на сезон 2022/2023. Она выполнена в черном цвете. В презентации принял участие новичок команды Себастьян Алле:
New look for us.— Borussia Dortmund (@BVB) July 7, 2022
New look for him. pic.twitter.com/ZIyF6vKG19
🥁 Unser Auswärtstrikot für 22/23! ⬛️— Borussia Dortmund (@BVB) July 7, 2022
🛒▶️ https://t.co/2ex6eeQ4C7@pumafootball #UnitedFromDayOne pic.twitter.com/5B2hbOh4pI
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