ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала новую гостевую форму

«Боруссия» Дортмунд представила новую гостевую форму на сезон 2022/2023. Она выполнена в черном цвете. В презентации принял участие новичок команды Себастьян Алле:

New look for us.

New look for him. pic.twitter.com/ZIyF6vKG19 — Borussia Dortmund (@BVB) July 7, 2022