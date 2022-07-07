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  4. ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала новую гостевую форму
Германия
07 июля 2022, 17:23 |
311
0

ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала новую гостевую форму

Команда будет выступать во всем черном

07 июля 2022, 17:23 |
311
0
ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала новую гостевую форму
ФК Боруссия Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд представила новую гостевую форму на сезон 2022/2023. Она выполнена в черном цвете. В презентации принял участие новичок команды Себастьян Алле:

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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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