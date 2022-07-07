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  4. Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 13:24 |
476
1

Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1

Предложение находится на стадии рассмотрения

07 июля 2022, 13:24 |
476
1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, при каких условиях он и главный тренер харьковской команды Александр Кучер перейдут в «Днепр-1».

«У нас есть предложение, мы его рассматриваем. Взвесим все за и против. Действительно, у меня был разговор с Русолом. И у Кучера был. Ярославский об этом знает, я в тесном контакте с ним.

Вы ведь понимаете, Харьков бомбят. Здесь футбола точно не будет. Но «Металлист» есть и будет сто процентов. Клуб нужно сохранить. Как мы это сделаем? Ну, это уже наши вопросы. Мы примем решение, которое будет выгодно в первую очередь харьковским болельщикам, «Металлисту», «Днепру» и его болельщикам.

Если мы увидим, что от нашего перехода всем будет польза – и «Днепру», и «Металлисту» – мы перейдем. Если нет, то… Пока идут переговоры, потому больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Красников.

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Евгений Красников Александр Кучер Александр Ярославский Металлист Харьков Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник Трибуна
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Комментарии 1
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Вячеслав Федак
Справа не в тому,що Харків бомблять.Дуже погані справи схоже у АВЯ.Треба переждати-ми готові.Буде жахливе-фарм Дніпра!У страшного сні такого не міг побачити.Тримаємо кулаки .Коломойського топлять,топлять та ніяк не можуть потомити.О яке живуче!?
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