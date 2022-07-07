Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, при каких условиях он и главный тренер харьковской команды Александр Кучер перейдут в «Днепр-1».

«У нас есть предложение, мы его рассматриваем. Взвесим все за и против. Действительно, у меня был разговор с Русолом. И у Кучера был. Ярославский об этом знает, я в тесном контакте с ним.

Вы ведь понимаете, Харьков бомбят. Здесь футбола точно не будет. Но «Металлист» есть и будет сто процентов. Клуб нужно сохранить. Как мы это сделаем? Ну, это уже наши вопросы. Мы примем решение, которое будет выгодно в первую очередь харьковским болельщикам, «Металлисту», «Днепру» и его болельщикам.

Если мы увидим, что от нашего перехода всем будет польза – и «Днепру», и «Металлисту» – мы перейдем. Если нет, то… Пока идут переговоры, потому больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Красников.