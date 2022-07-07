Елена Рыбакина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого июля в 1/2 финала Уимблдона сыграют Елена Рыбакина из Казахстана и экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

В финале победительница матча сразится против Онс Жабер или Татьяны Марии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ