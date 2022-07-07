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  4. Елена Рыбакина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2022, 11:59 |
337
0

Елена Рыбакина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона

07 июля 2022, 11:59 |
337
0
Елена Рыбакина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Jimmie48 Photography. Симона Халеп

Седьмого июля в 1/2 финала Уимблдона сыграют Елена Рыбакина из Казахстана и экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

В финале победительница матча сразится против Онс Жабер или Татьяны Марии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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смотреть онлайн Уимблдон-2022 Елена Рыбакина Симона Халеп
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Источник Sport.ua
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