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Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 11:55 | Обновлено 07 июля 2022, 11:58
177
0

Источник: Кривбасс подпишет Задераку

27-летний украинец находится в тренировочном лагере криворожского клуба

07 июля 2022, 11:55 | Обновлено 07 июля 2022, 11:58
177
0
Источник: Кривбасс подпишет Задераку
FootBoom. Максим Задерака

Ряды «Кривбасса» пополнит 27-летний полузащитник Максим Задерака, уже находящийся в тренировочном лагере криворожцев.

Новичок Премьер-лиги подпишет с ним контракт. Минувший сезон Задерака провел в «Металлисте 1925» (10 игр, 0 голов).

Ранее «Кривбасс» объявил о подписании 9-го летнего новичка – Евгения Опанасенко.

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Источник Footboom
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