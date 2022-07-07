Украина. Премьер лига07 июля 2022, 11:55 | Обновлено 07 июля 2022, 11:58
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Источник: Кривбасс подпишет Задераку
27-летний украинец находится в тренировочном лагере криворожского клуба
07 июля 2022, 11:55 | Обновлено 07 июля 2022, 11:58
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Ряды «Кривбасса» пополнит 27-летний полузащитник Максим Задерака, уже находящийся в тренировочном лагере криворожцев.
Новичок Премьер-лиги подпишет с ним контракт. Минувший сезон Задерака провел в «Металлисте 1925» (10 игр, 0 голов).
Ранее «Кривбасс» объявил о подписании 9-го летнего новичка – Евгения Опанасенко.
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