Украина. Премьер лига07 июля 2022, 11:19 | Обновлено 07 июля 2022, 11:48
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Кривбасс приступил к работе на втором летнем сборе
Команда Юрия Вернидуба продолжает подготовку к старту в УПЛ
07 июля 2022, 11:19 | Обновлено 07 июля 2022, 11:48
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Криворожский «Кривбасс» после трех выходных возобновил тренировки. Начался второй летний учебно-тренировочный сбор, который команда также проведет на полях клубной академии в Кривом Роге, с 6 по 19 июля.
Напомним, на втором сборе запланировано два спарринга. 12 июля «Кривбасс» сыграет против «Александрии» на поле соперника, а 17 июля в Кривом Роге примет петровский «Ингулец».
Ранее «Кривбасс» объявил о подписании 9-го летнего новичка – Евгения Опанасенко.
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