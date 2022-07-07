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  4. Кривбасс приступил к работе на втором летнем сборе
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 11:19 | Обновлено 07 июля 2022, 11:48
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0

Кривбасс приступил к работе на втором летнем сборе

Команда Юрия Вернидуба продолжает подготовку к старту в УПЛ

07 июля 2022, 11:19 | Обновлено 07 июля 2022, 11:48
135
0
Кривбасс приступил к работе на втором летнем сборе
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» после трех выходных возобновил тренировки. Начался второй летний учебно-тренировочный сбор, который команда также проведет на полях клубной академии в Кривом Роге, с 6 по 19 июля.

Напомним, на втором сборе запланировано два спарринга. 12 июля «Кривбасс» сыграет против «Александрии» на поле соперника, а 17 июля в Кривом Роге примет петровский «Ингулец».

Ранее «Кривбасс» объявил о подписании 9-го летнего новичка – Евгения Опанасенко.

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Источник: Кривбасс подпишет Задераку
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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб учебно-тренировочные сборы
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Источник ФК Кривбасс
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