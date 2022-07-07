Кривбасс приступил к работе на втором летнем сборе

Криворожский «Кривбасс» после трех выходных возобновил тренировки. Начался второй летний учебно-тренировочный сбор, который команда также проведет на полях клубной академии в Кривом Роге, с 6 по 19 июля.

Напомним, на втором сборе запланировано два спарринга. 12 июля «Кривбасс» сыграет против «Александрии» на поле соперника, а 17 июля в Кривом Роге примет петровский «Ингулец».

Ранее «Кривбасс» объявил о подписании 9-го летнего новичка – Евгения Опанасенко.