Мората намерен вернуться в Ювентус

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората хочет вернуться в туринский «Ювентус».

По информации источника, представитель 29-летнего испанца уже ведет переговоры с обоими клубами.

Напомним, что в прошедшем сезоне нападающий играл за туринский клуб на правах аренды. Он забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.

Контракт Мораты с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.