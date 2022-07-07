Италия07 июля 2022, 09:16 | Обновлено 07 июля 2022, 09:24
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Мората намерен вернуться в Ювентус
Испанский форвард несчастлив в «Атлетико»
07 июля 2022, 09:16 | Обновлено 07 июля 2022, 09:24
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората хочет вернуться в туринский «Ювентус».
По информации источника, представитель 29-летнего испанца уже ведет переговоры с обоими клубами.
Напомним, что в прошедшем сезоне нападающий играл за туринский клуб на правах аренды. Он забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах.
Контракт Мораты с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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