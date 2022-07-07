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  4. Дарио СРНА: «Ахметов делится своим богатством с народом Украины»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 08:18 |
498
2

Дарио СРНА: «Ахметов делится своим богатством с народом Украины»

Директор «Шахтера» – о президенте клуба

07 июля 2022, 08:18 |
498
2
Дарио СРНА: «Ахметов делится своим богатством с народом Украины»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна и Ринат Ахметов

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, как президент донецкого клуба Ринат Ахметов помогает украинцам во время войны с россией.

«Наш менталитет победителей исходит от президента клуба. Это мужчина, который полон решимости всегда играть в красивый футбол и выигрывать. Президент клуба потерял столько бизнеса в Донецке и в Мариуполе, но все еще борется за украинский народ, его компания помогает нации каждый день.

У него дома по всему миру, он может ехать жить куда хочет, но он остался в Украине – помогает ее народу и ее армии. В этой тяжелой ситуации он счастлив быть здесь, потому что делится своим богатством с народом Украины. И он делал это в течение всего кризиса с 2014 года. Я очень горжусь им. И наша цель единственная – помочь людям в этой тяжелой ситуации», - сказал Срна.

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Источник Mirror
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ManUtd
Пожартував, так пожартував. Срна, що на кастинг до Кварталу-95 зібрався? 
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Сергій М.
"своїм багатством"
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