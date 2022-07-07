Дарио СРНА: «Ахметов делится своим богатством с народом Украины»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, как президент донецкого клуба Ринат Ахметов помогает украинцам во время войны с россией.

«Наш менталитет победителей исходит от президента клуба. Это мужчина, который полон решимости всегда играть в красивый футбол и выигрывать. Президент клуба потерял столько бизнеса в Донецке и в Мариуполе, но все еще борется за украинский народ, его компания помогает нации каждый день.

У него дома по всему миру, он может ехать жить куда хочет, но он остался в Украине – помогает ее народу и ее армии. В этой тяжелой ситуации он счастлив быть здесь, потому что делится своим богатством с народом Украины. И он делал это в течение всего кризиса с 2014 года. Я очень горжусь им. И наша цель единственная – помочь людям в этой тяжелой ситуации», - сказал Срна.