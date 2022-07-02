ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе.

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Срна подарил Илье форму «Шахтера» и бутсы, а они пообщались с Лукой Модричем, поиграли и выпили чай. Также клуб оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.

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Ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.