Украина. Премьер лига02 июля 2022, 18:45 |
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ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
Дарио Срна вместе с Ильей Костушевичем также пообщались с Лукой Модричем
02 июля 2022, 18:45 |
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Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе.
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Срна подарил Илье форму «Шахтера» и бутсы, а они пообщались с Лукой Модричем, поиграли и выпили чай. Также клуб оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.
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Ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.
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