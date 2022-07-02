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  4. ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 18:45 |
227
0

ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей

Дарио Срна вместе с Ильей Костушевичем также пообщались с Лукой Модричем

02 июля 2022, 18:45 |
227
0
ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
ФК Шахтер Донецк

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе.

Срна подарил Илье форму «Шахтера» и бутсы, а они пообщались с Лукой Модричем, поиграли и выпили чай. Также клуб оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.

Ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Лука Модрич lifestyle российско-украинская война
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