Днепр-1 может подписать Цымбалюка

СК «Днепр-1» может усилиться защитником Евгением Цымбалюком.

26-летний футболист известен по выступлениям за донецкий «Олимпик» и «Десну». В минувшем сезоне Цымбалюк провел 15 матчей в составе черниговского клуба.

Также днепровский клуб может подписать бывшего полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца.

В прошлом сезоне СК «Днепр-1» занял третье место в украинской Премьер-лиге, благодаря чему вышел в квалификацию Лиги Европы.