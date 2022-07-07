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  4. Днепр-1 может подписать Цымбалюка
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 07:59 | Обновлено 07 июля 2022, 08:00
407
0

Днепр-1 может подписать Цымбалюка

Игрок известен по выступлениям за «Олимпик» и «Десну»

07 июля 2022, 07:59 | Обновлено 07 июля 2022, 08:00
407
0
Днепр-1 может подписать Цымбалюка
ФК Олимпик Донецк. Евгений Цымбалюк

СК «Днепр-1» может усилиться защитником Евгением Цымбалюком.

26-летний футболист известен по выступлениям за донецкий «Олимпик» и «Десну». В минувшем сезоне Цымбалюк провел 15 матчей в составе черниговского клуба.

Также днепровский клуб может подписать бывшего полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца.

В прошлом сезоне СК «Днепр-1» занял третье место в украинской Премьер-лиге, благодаря чему вышел в квалификацию Лиги Европы.

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Источник Sportarena
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