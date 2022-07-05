Украина. Премьер лига05 июля 2022, 18:51 |
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Днепр-1 может подписать Кирилла Ковальца
Ранее хавбек покинул «Александрию»
05 июля 2022, 18:51 |
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«Днепр-1» может подписать во время летнего трансферного окна Кирилла Ковальца. Об этом сообщает Sport Arena.
Сейчас Ковалец находится в статусе свободного агента. Вчера он покинул «Александрию». «Днепр-1» интересовался хавбеком еще когда командой руководил Игор Йовичевич.
В прошлом сезоне на счету Ковальца 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за «Александрия». В октябре 29-летний хавбек перенес операцию на колене.
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