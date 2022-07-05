Днепр-1 может подписать Кирилла Ковальца

«Днепр-1» может подписать во время летнего трансферного окна Кирилла Ковальца. Об этом сообщает Sport Arena.

Сейчас Ковалец находится в статусе свободного агента. Вчера он покинул «Александрию». «Днепр-1» интересовался хавбеком еще когда командой руководил Игор Йовичевич.

В прошлом сезоне на счету Ковальца 1 гол и 1 ассист в 11 матчах за «Александрия». В октябре 29-летний хавбек перенес операцию на колене.