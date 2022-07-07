Максим ЗАДЕРАКА: «Спрос на украинских футболистов сейчас очень большой»
Экс-игрок «Металлиста 1925» – об интересе к украинским футболистам
Украинский хавбек Максим Задерака рассказал о своем периоде карьеры в харьковском «Металлисте 1925». Напомним, футболист недавно покинул команду.
«Это был амбициозный клуб Украинской Премьер-лиги с хорошим тренером, с очень качественным специалистом и с хорошо подобранным тренерским штабом.
Интересовались 4-5 клубов, но уже не важно об этом что-то говорить. Но спрос сейчас на украинских футболистов очень велик, поэтому это будет шанс для молодежи, для всех украинских футболистов зацепиться в Премьер-лиге», - сказал Задерака.
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