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  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Спрос на украинских футболистов сейчас очень большой»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 07:19 | Обновлено 07 июля 2022, 07:26
57
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Спрос на украинских футболистов сейчас очень большой»

Экс-игрок «Металлиста 1925» – об интересе к украинским футболистам

07 июля 2022, 07:19 | Обновлено 07 июля 2022, 07:26
57
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Спрос на украинских футболистов сейчас очень большой»
ФК Металлист 1925. Максим Задерака

Украинский хавбек Максим Задерака рассказал о своем периоде карьеры в харьковском «Металлисте 1925». Напомним, футболист недавно покинул команду.

«Это был амбициозный клуб Украинской Премьер-лиги с хорошим тренером, с очень качественным специалистом и с хорошо подобранным тренерским штабом.

Интересовались 4-5 клубов, но уже не важно об этом что-то говорить. Но спрос сейчас на украинских футболистов очень велик, поэтому это будет шанс для молодежи, для всех украинских футболистов зацепиться в Премьер-лиге», - сказал Задерака.

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Максим Задерака Металлист 1925
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Источник Футбол 1/2/3
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