Максим ЗАДЕРАКА: «Спрос на украинских футболистов сейчас очень большой»

Украинский хавбек Максим Задерака рассказал о своем периоде карьеры в харьковском «Металлисте 1925». Напомним, футболист недавно покинул команду.

«Это был амбициозный клуб Украинской Премьер-лиги с хорошим тренером, с очень качественным специалистом и с хорошо подобранным тренерским штабом.

Интересовались 4-5 клубов, но уже не важно об этом что-то говорить. Но спрос сейчас на украинских футболистов очень велик, поэтому это будет шанс для молодежи, для всех украинских футболистов зацепиться в Премьер-лиге», - сказал Задерака.