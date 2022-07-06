Максим ЗАДЕРАКА: «Уверен, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»

Украинский хавбек Максим Задерака прокомментировал свой уход из харьковского «Металлиста 1925».

«Знаете, это был очень хороший год моей карьеры. Очень многое запомнилось. Запомнилась инфраструктура города, тренер с интересным стилем игры, который он предлагал нам. Всем нравилось, мы развивались. Лучшие у меня воспоминания с этим клубом.

Мы пришли к согласию, чтобы прекратить наше сотрудничество, и так я и покинул клуб. Сто процентов, будет много новых лиц, много новых футболистов, но это клуб амбициозный, с качественным тренером и качественным руководством. Поэтому я уверен, что у них все будет хорошо», - сказал Задерака.