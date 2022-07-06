Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Уверен, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 16:06 | Обновлено 06 июля 2022, 16:19
187
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Уверен, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»

Экс-игрок харьковского клуба прокомментировал свой уход

06 июля 2022, 16:06 | Обновлено 06 июля 2022, 16:19
187
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Уверен, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»
ФК Металлист 1925. Максим Задерака

Украинский хавбек Максим Задерака прокомментировал свой уход из харьковского «Металлиста 1925».

«Знаете, это был очень хороший год моей карьеры. Очень многое запомнилось. Запомнилась инфраструктура города, тренер с интересным стилем игры, который он предлагал нам. Всем нравилось, мы развивались. Лучшие у меня воспоминания с этим клубом.

Мы пришли к согласию, чтобы прекратить наше сотрудничество, и так я и покинул клуб. Сто процентов, будет много новых лиц, много новых футболистов, но это клуб амбициозный, с качественным тренером и качественным руководством. Поэтому я уверен, что у них все будет хорошо», - сказал Задерака.

По теме:
Золотов вернулся в Колос после аренды в Бастии
Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера
Максим Задерака Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе
Футбол | 06 июля 2022, 14:11 0
Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе
Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе

Защитник останется в греческом клубе

ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Война | 05 июля 2022, 16:45 0
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре

Сегодня было много сбитых ракет

Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Теннис | 05.07.2022, 17:48
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Футбол | 06.07.2022, 01:17
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Футбол | 06.07.2022, 08:17
Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
05.07.2022, 21:40
Теннис
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
05.07.2022, 20:05 13
Футбол
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
06.07.2022, 11:53 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
04.07.2022, 16:47
Футбол
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
04.07.2022, 20:51 3
Баскетбол
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 7
Баскетбол
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
04.07.2022, 16:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем