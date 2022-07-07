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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Мы станем примером для всего мира»
Теннис в Украине
07 июля 2022, 01:31 |
102
0

Элина СВИТОЛИНА: «Мы станем примером для всего мира»

Украинская теннисистка посетила конференцию в Лугано

07 июля 2022, 01:31 |
102
0
Элина СВИТОЛИНА: «Мы станем примером для всего мира»
Facebook. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является амбассадором программы United24, приняла участие в международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

После мероприятия Свитолина выразила уверенность в победе Украины над рашистским террором.

«Закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира. Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные, и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабинетом Министров Украины, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине!», - написала Свитолина.

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Источник Sport.ua
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