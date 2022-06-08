Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрайзинговой платформы United24.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: «Сегодня (7 июня) послом United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым послом United24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства».

В конце июля запланирована благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Элины Свитолиной.

United24 – это фандрайзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. За первые 4 недели работы фандрайзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долларов. Деньги собираются на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины. Средства поступают на счета Нацбанка.