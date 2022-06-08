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  4. Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24
Украина
08 июня 2022, 06:30 | Обновлено 08 июня 2022, 06:41
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0

Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24

Первым послом фандрайзинговой платформы является Андрей Шевченко

08 июня 2022, 06:30 | Обновлено 08 июня 2022, 06:41
40
0
Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрайзинговой платформы United24.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: «Сегодня (7 июня) послом United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым послом United24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства».

В конце июля запланирована благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Элины Свитолиной.

United24 – это фандрайзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. За первые 4 недели работы фандрайзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долларов. Деньги собираются на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины. Средства поступают на счета Нацбанка.

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российско-украинская война Элина Свитолина Андрей Шевченко Владимир Зеленский United24
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Источник Sport.ua
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