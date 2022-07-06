Украина. Премьер лига06 июля 2022, 21:37 | Обновлено 06 июля 2022, 21:40
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Малага прописала опцию выкупа при аренде форварда Динамо
Фран Соль может остаться в стане «анчоусов» после завершения договора аренды
06 июля 2022, 21:37 | Обновлено 06 июля 2022, 21:40
862
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30-летний центрфорвард «Динамо» Фран Соль сегодня официально перебрался в испанскую «Малагу».
Переход Соля произошел на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.
Кроме того, «Малага» сообщила о том, что у «анчоусов» будет опция на выкуп контракта Соля на период действия срока аренды.
Минувший сезон Соль также провел в Испании на правах аренды, выступая за «Эйбар». За эту команду форвард провел 33 матча, отличился 5 забитыми мячами.
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