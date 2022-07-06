Малага прописала опцию выкупа при аренде форварда Динамо

30-летний центрфорвард «Динамо» Фран Соль сегодня официально перебрался в испанскую «Малагу».

Переход Соля произошел на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.

Кроме того, «Малага» сообщила о том, что у «анчоусов» будет опция на выкуп контракта Соля на период действия срока аренды.

Минувший сезон Соль также провел в Испании на правах аренды, выступая за «Эйбар». За эту команду форвард провел 33 матча, отличился 5 забитыми мячами.