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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
Испания
06 июля 2022, 19:22 |
3362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании

Фран Соль остается в родном чемпионате

06 июля 2022, 19:22 |
3362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев объявило о переходе форварда Франа Соля в состав команды испанской Сегунды «Малага» на правах аренды. Договор рассчитан на один сезон.

Это уже не первая аренда испанца.

В сезоне 2020/21 Соль отправился в клуб испанской Сегунды «Тенерифе» (40 матчей, 10 голов), а прошлый сезон провел в «Эйбаре» (34 матча, 5 голов).

Контракт Соля с киевлянами истекает в конце 2023 года.

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Источник ФК Динамо Киев
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