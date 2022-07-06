Испания06 июля 2022, 19:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании
Фран Соль остается в родном чемпионате
06 июля 2022, 19:22 |
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«Динамо» Киев объявило о переходе форварда Франа Соля в состав команды испанской Сегунды «Малага» на правах аренды. Договор рассчитан на один сезон.
Это уже не первая аренда испанца.
В сезоне 2020/21 Соль отправился в клуб испанской Сегунды «Тенерифе» (40 матчей, 10 голов), а прошлый сезон провел в «Эйбаре» (34 матча, 5 голов).
Контракт Соля с киевлянами истекает в конце 2023 года.
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