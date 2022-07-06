ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило форварда в чемпионат Испании

«Динамо» Киев объявило о переходе форварда Франа Соля в состав команды испанской Сегунды «Малага» на правах аренды. Договор рассчитан на один сезон.

Это уже не первая аренда испанца.

В сезоне 2020/21 Соль отправился в клуб испанской Сегунды «Тенерифе» (40 матчей, 10 голов), а прошлый сезон провел в «Эйбаре» (34 матча, 5 голов).

Контракт Соля с киевлянами истекает в конце 2023 года.