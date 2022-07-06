Халеп разобралась с Анисимовой на пути в полуфинал Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп добыла путевку в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах переиграла американку Аманду Анисимову.

Уимблдон. 1/4 финала

Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:4

Далее по сетке Елена Рыбакина из Казахстана или Айла Томлянович из Австралии.

Отметим, что Халеп выигрывала Уимблдонский турнир в 2019 году.

Анисимова показала лучший в карьере результат на травяном мейджоре, ранее она не заходила дальше второго круга.