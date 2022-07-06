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  4. Халеп разобралась с Анисимовой на пути в полуфинал Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2022, 16:41 | Обновлено 06 июля 2022, 16:43
294
0

Халеп разобралась с Анисимовой на пути в полуфинал Уимблдона

Симона пока что выглядит непобедимой

06 июля 2022, 16:41 | Обновлено 06 июля 2022, 16:43
294
0
Халеп разобралась с Анисимовой на пути в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп добыла путевку в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах переиграла американку Аманду Анисимову.

Уимблдон. 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:4

Далее по сетке Елена Рыбакина из Казахстана или Айла Томлянович из Австралии.

Отметим, что Халеп выигрывала Уимблдонский турнир в 2019 году.

Анисимова показала лучший в карьере результат на травяном мейджоре, ранее она не заходила дальше второго круга.

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Симона Халеп Аманда Анисимова Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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