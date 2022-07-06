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  4. Нива Тернополь вскоре озвучит решение об участии в новом сезоне ПФЛ
Украина. Первая лига
06 июля 2022, 16:30 |
330
0

Нива Тернополь вскоре озвучит решение об участии в новом сезоне ПФЛ

Клуб продолжает обсуждать ситуацию

06 июля 2022, 16:30 |
330
0
Нива Тернополь вскоре озвучит решение об участии в новом сезоне ПФЛ
ФК Нива Тернополь

«Нива» Тернополь может пропустить ближайший сезон в Первой лиге.

В тернопольском клубе продолжают принимать решение об участии в новом чемпионате. Официально клуб озвучит свою позицию в ближайшие дни.
 
Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за развязанной войны россией против Украины. В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что новый сезон может стартовать в конце августа или в начале сентября. В Первой и Второй лигах выступят по 16 клубов.

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
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Источник Sportarena
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