Нива Тернополь вскоре озвучит решение об участии в новом сезоне ПФЛ

«Нива» Тернополь может пропустить ближайший сезон в Первой лиге.

В тернопольском клубе продолжают принимать решение об участии в новом чемпионате. Официально клуб озвучит свою позицию в ближайшие дни.



Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за развязанной войны россией против Украины. В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что новый сезон может стартовать в конце августа или в начале сентября. В Первой и Второй лигах выступят по 16 клубов.