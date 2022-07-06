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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: Решение продлить контракт с Черноморцем было сложным
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 15:19 | Обновлено 06 июля 2022, 15:40
143
0

Сергей КРАВЧЕНКО: Решение продлить контракт с Черноморцем было сложным

Капитан одесского клуба остается в команде еще на год

06 июля 2022, 15:19 | Обновлено 06 июля 2022, 15:40
143
0
Сергей КРАВЧЕНКО: Решение продлить контракт с Черноморцем было сложным
Footboom. Сергей Кравченко

Футболист одесского «Черноморца» Сергей Кравченко признался, почему решил продлить контракт с клубом еще на год

«Буду делать все, что от меня зависит, чтобы держать себя в форме и чтобы эти болячки не приходили, не возвращались и не появлялись. У меня одна цель – играть в футбол и получать удовольствие. Никаких рекордов, матчей, минут или возраста нет, и это хорошо. Просто хочется играть и получать удовольствие. Если молодые ребята что-то подсмотрят, увидят, научатся - мне тоже будет приятно. Поэтому цели - быть примером и добиваться результатов, выигрывать как можно больше, чтобы было хорошее настроение.

Команда и тренер были заинтересованы во мне. Решение было сложным, потому что Одесса, есть переживания. Я приехал сюда без семьи. Но любовь к футболу и желание играть перевесили. Ясно, что будем играть без легионеров, но зная амбициозного тренера, задачи будут ставиться высокие, и мы будем стараться их выполянть», - сказал Кравченко.

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Сергей Кравченко Черноморец Одесса продление контракта
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Источник Футбол 1/2/3
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