Сергей КРАВЧЕНКО: Решение продлить контракт с Черноморцем было сложным

Футболист одесского «Черноморца» Сергей Кравченко признался, почему решил продлить контракт с клубом еще на год.

«Буду делать все, что от меня зависит, чтобы держать себя в форме и чтобы эти болячки не приходили, не возвращались и не появлялись. У меня одна цель – играть в футбол и получать удовольствие. Никаких рекордов, матчей, минут или возраста нет, и это хорошо. Просто хочется играть и получать удовольствие. Если молодые ребята что-то подсмотрят, увидят, научатся - мне тоже будет приятно. Поэтому цели - быть примером и добиваться результатов, выигрывать как можно больше, чтобы было хорошее настроение.

Команда и тренер были заинтересованы во мне. Решение было сложным, потому что Одесса, есть переживания. Я приехал сюда без семьи. Но любовь к футболу и желание играть перевесили. Ясно, что будем играть без легионеров, но зная амбициозного тренера, задачи будут ставиться высокие, и мы будем стараться их выполянть», - сказал Кравченко.