ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний ветеран подписал новый контракт с Черноморцем

Капитан команды Сергей Кравченко подписал новый контракт и продлил свое сотрудничество с одесским «Черноморцем».

Пресс-служба клуба написала в соцсетях: «Спасибо Сергею за одно из важнейших решений в его насыщенной карьере. Сергей Кравченко, в этом уверены менеджмент клуба и тренерский штаб, сыграет еще много ярких игр за «моряков».

Подробности контракта не сообщаются. 39-летний футболист будет играть за одесситов в новом сезоне УПЛ.

Ранее коуч Роман Григорчук сообщал, что Кравченко отсутствовал на первых тренировках команды. В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Украины.