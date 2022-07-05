ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний ветеран подписал новый контракт с Черноморцем
Капитан Сергей Кравченко продлил свое сотрудничество с одесским клубом
Капитан команды Сергей Кравченко подписал новый контракт и продлил свое сотрудничество с одесским «Черноморцем».
Пресс-служба клуба написала в соцсетях: «Спасибо Сергею за одно из важнейших решений в его насыщенной карьере. Сергей Кравченко, в этом уверены менеджмент клуба и тренерский штаб, сыграет еще много ярких игр за «моряков».
Подробности контракта не сообщаются. 39-летний футболист будет играть за одесситов в новом сезоне УПЛ.
Ранее коуч Роман Григорчук сообщал, что Кравченко отсутствовал на первых тренировках команды. В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Украины.
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