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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний ветеран подписал новый контракт с Черноморцем
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 00:23 | Обновлено 05 июля 2022, 00:27
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний ветеран подписал новый контракт с Черноморцем

Капитан Сергей Кравченко продлил свое сотрудничество с одесским клубом

05 июля 2022, 00:23 | Обновлено 05 июля 2022, 00:27
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний ветеран подписал новый контракт с Черноморцем
Footboom. Сергей Кравченко

Капитан команды Сергей Кравченко подписал новый контракт и продлил свое сотрудничество с одесским «Черноморцем».

Пресс-служба клуба написала в соцсетях: «Спасибо Сергею за одно из важнейших решений в его насыщенной карьере. Сергей Кравченко, в этом уверены менеджмент клуба и тренерский штаб, сыграет еще много ярких игр за «моряков».

Подробности контракта не сообщаются. 39-летний футболист будет играть за одесситов в новом сезоне УПЛ.

Ранее коуч Роман Григорчук сообщал, что Кравченко отсутствовал на первых тренировках команды. В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Украины. 

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Сергей Кравченко Черноморец Одесса продление контракта
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Источник ФК Черноморец
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