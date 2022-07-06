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  4. Манчестер Юнайтед обратил внимание на Дибалу
Англия
06 июля 2022, 11:27 |
96
0

Манчестер Юнайтед обратил внимание на Дибалу

Аргентинец может заменить Криштиану Роналду

06 июля 2022, 11:27 |
96
0
Манчестер Юнайтед обратил внимание на Дибалу
ФК Ювентус. Пауло Дибала

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду Пауло Дибале, который ранее покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

«Красные дьяволы» рассматривают Дибалу в качестве замены Криштиану Роналду на случай, если португалец таки покинет клуб нынешним летом.

Долгое время главным претендентом на Дибалу был «Интер». Но сейчас переговоры с «нерадзурри» поставлены на паузу, и возобновятся только в том случае, если клуб покинут Эдин Джеко и Алексис Санчес.

В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник Sky Sport Italia
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