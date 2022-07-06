Манчестер Юнайтед обратил внимание на Дибалу
Аргентинец может заменить Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду Пауло Дибале, который ранее покинул «Ювентус» на правах свободного агента.
«Красные дьяволы» рассматривают Дибалу в качестве замены Криштиану Роналду на случай, если португалец таки покинет клуб нынешним летом.
Долгое время главным претендентом на Дибалу был «Интер». Но сейчас переговоры с «нерадзурри» поставлены на паузу, и возобновятся только в том случае, если клуб покинут Эдин Джеко и Алексис Санчес.
В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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