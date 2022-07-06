ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника Кальяри

«Интер» официально сообщил о подписании защитника «Кальяри» Рауля Беллановы. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

За аренду 22-летнего фуллбека «Интер» заплатил 3 миллиона евро, выкуп будет стоить еще 7 миллионов.

В сезоне 2021/2022 Белланова провел за «Кальяри» 31 матч в Серии А. В них он отличился 1 голом и 2 ассистами.

Нынешним летом «Интер» уже подписал Ромелу Лукаку, Кристьяна Асллани, Андре Онана и Генриха Мхитаряна.