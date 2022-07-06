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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника Кальяри
Италия
06 июля 2022, 10:28 |
383
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника Кальяри

Рауль Белланова пошел на повышение

06 июля 2022, 10:28 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника Кальяри
ФК Интер

«Интер» официально сообщил о подписании защитника «Кальяри» Рауля Беллановы. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

За аренду 22-летнего фуллбека «Интер» заплатил 3 миллиона евро, выкуп будет стоить еще 7 миллионов.

В сезоне 2021/2022 Белланова провел за «Кальяри» 31 матч в Серии А. В них он отличился 1 голом и 2 ассистами.

Нынешним летом «Интер» уже подписал Ромелу Лукаку, Кристьяна Асллани, Андре Онана и Генриха Мхитаряна.

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Источник ФК Интер
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