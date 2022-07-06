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  4. ХИК - РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
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ХИК
06.07.2022 19:00 - : -
РФШ
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Лига чемпионов
06 июля 2022, 09:35 | Обновлено 06 июля 2022, 09:42
33
0

ХИК - РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Финнам предстоит подтвердить свой статус фаворитов

06 июля 2022, 09:35 | Обновлено 06 июля 2022, 09:42
33
0
ХИК - РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК ХИК

В среду, 6 июля, в Хельсинки на поле «Болт Арены» состоится первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный ХИК примет команду РФШ из Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ХИК

Подопечные 39-летнего наставника Тони Коскела в настоящий момент в таблице Высшей лиги чемпионата Финляндии, который разыгрывается по схеме «весна-осень», занимают второе место. Имея в активе 27 очков, они в 14 матчах одержали 8 побед, трижды сыграла вничью и трижды проиграла. Лидеру сезона – «КуПСу» - ХИК проигрывает три пункта.

29 июня ХИК выбыл из борьбы за Кубок Финляндии. Он в Турку в матче 1/4 финала уступил в серии послематчевых 11-метровых местному «Интеру». Основное время встречи принесло ничью 0:0, а в лотереи со счетом 5:4 победили хозяева.

Не лишним будет отметить, что до поражения в Кубке от «Интера» у ХИКа было в пассиве две неудачи в матчах чемпионата (от «Оулу» со счетом 0:1 на своем поле, и от «Мариехамна» на выезде – 1:2). А после поражения в Турку команда Коскела дома не смогла обыграть лидирующий «КуПС» - ничья 1:1. Таким образом, ХИК имеет серию из четырех встреч без побед.

РФШ

Команда из латвийской столицы – Риги – в настоящий момент в турнирной таблице высшего дивизиона национального чемпионата занимает вторую позицию. У нее 45 пунктов после 20 сыгранных встреч (14 побед, 3 ничьи, 3 поражения). Лучше обстоят дела только у «Валмиеры», у которой 50 очков.

В двух крайних своих поединка РФШ добился побед – 2:0 на выезде над «Спартаксом» и 4:0 дома над БФК «Даугава». Эти выигрыши позволили рижанам закрыть серию из трех поединков без побед. Вначале было поражение 0:2 от ФК «Рига», затем состоялась домашняя ничья 2:2 с «Лиепая» и последовало фиаско 0:4 в игре с «Валмиерой».

Ориентировочные составы

ХИК: К.Азар – Хосконен, Тенхо, Тойвио, Браун, Пелтола, Танака, де Араухо, Бужеллаб, Серраренс, Хостикка.

РФШ: Стейнборс – Сорокинс, Стуглис, Ягодинскис, Мареш, Сарич, Панич, Варславанс, Зюзин, Сантана, Фризенбихлер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут доказать свое преимущество и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

6 июля, среда

ХИК - РФШ
Хельсинки. «Болт Арена». 19:00
Арбитр: Юджин Джая (Албания)
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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