Дивок ОРИГИ: «Приехав в Милан, я почувствовал себя как дома»

27-летний нападающий Дивок Ориги высказался о подписания контракта с итальянским «Миланом».

«Приехав сюда, я почувствовал себя как дома. Я перешел в исторически большой клуб. Ощущения потрясающие. Надеюсь, что буду помогать команде голами и результативными передачами.

Серия А – одна из лучших лиг в мире. Прошлый сезон был очень конкурентным. Это место, где люди живут футболом и знают историю клуба. 19 побед в чемпионате, 7 кубков Лиги чемпионов – это невероятно. Через команду прошло столько великих футболистов. Я очень благодарен и вдохновлен возможностью стать частью всего этого», - сказал Ориги.