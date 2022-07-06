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  4. Дивок ОРИГИ: «Приехав в Милан, я почувствовал себя как дома»
Италия
06 июля 2022, 09:00 |
273
0

Дивок ОРИГИ: «Приехав в Милан, я почувствовал себя как дома»

Новичок «Милана» – о переходе в итальянский клуб

06 июля 2022, 09:00 |
273
0
Дивок ОРИГИ: «Приехав в Милан, я почувствовал себя как дома»
ФК Милан. Дивок Ориги

27-летний нападающий Дивок Ориги высказался о подписания контракта с итальянским «Миланом».

«Приехав сюда, я почувствовал себя как дома. Я перешел в исторически большой клуб. Ощущения потрясающие. Надеюсь, что буду помогать команде голами и результативными передачами.

Серия А – одна из лучших лиг в мире. Прошлый сезон был очень конкурентным. Это место, где люди живут футболом и знают историю клуба. 19 побед в чемпионате, 7 кубков Лиги чемпионов – это невероятно. Через команду прошло столько великих футболистов. Я очень благодарен и вдохновлен возможностью стать частью всего этого», - сказал Ориги.

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Источник ФК Милан
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