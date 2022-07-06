Дивок ОРИГИ: «Приехав в Милан, я почувствовал себя как дома»
Новичок «Милана» – о переходе в итальянский клуб
27-летний нападающий Дивок Ориги высказался о подписания контракта с итальянским «Миланом».
«Приехав сюда, я почувствовал себя как дома. Я перешел в исторически большой клуб. Ощущения потрясающие. Надеюсь, что буду помогать команде голами и результативными передачами.
Серия А – одна из лучших лиг в мире. Прошлый сезон был очень конкурентным. Это место, где люди живут футболом и знают историю клуба. 19 побед в чемпионате, 7 кубков Лиги чемпионов – это невероятно. Через команду прошло столько великих футболистов. Я очень благодарен и вдохновлен возможностью стать частью всего этого», - сказал Ориги.
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