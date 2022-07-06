Франк КЕССЬЕ: «Не могу дождаться, когда смогу приступить к работе»

Новоиспеченный полузащитник «Барселоны» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Переход в «Барселону» – это отличная возможность. Я очень хочу приступить к работе и делать все возможное ради этой команды.

Когда тебя зовет такой выдающийся тренер, как Хави, который также был прекрасным футболистом, ты понимаешь, что все твои усилия были не зря. Не могу дождаться, когда смогу приступить к работе с ним и моими новыми одноклубниками», - сказал Кессье.