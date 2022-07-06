В среду, 6 июля, в Костонае на Центральном стадионе состоится первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Тобол» примет «Ференцварош» из Будапешта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Тобол

Подопечные Милана Милановича, имея статус чемпионов Казахстана 2021 года, в настоящий момент в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги занимают 4-е место. Проведя 15 встреч, они набрали 25 очков (7 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

Багаж у костанайской команды на два пункта меньше, чем у «Астаны», которая занимает первое место. На один шаг впереди «Тобола» находятся «Ордабасы» и «Актобе». К чести партнеров бывшего украинского голкипера Дмитрия Непогодова, игравшего в свое время среди прочего за «Ворсклу», имеется актуальная серия из четырех встреч без поражений (3 победы, 1 ничья). Мирный исход был в крайнем на сегодня матче «Тобола» против «Турана» (2:2) на его поле.

Стоит вспомнить, что «Тобол» в нынешнем сезоне уже взял один трофей. 2 марта он обыграл «Кайрат» (2:1) в поединке за Суперкубок Казахстана.

Ференцварош

Команда из Будапешта, руководимая экс-наставником российской сборной Станиславом Черчесовым, стала лучшей в национальном чемпионате предыдущего сезона-2021/2022. В 33-х встречах она набрала 71 очко (22 победы, 5 ничьих, 6 поражений). Своего ближайшего конкурента – «Кишварду» - «Ференцварош» опередил на 12 пунктов.

В рамках подготовки к новой кампании будапештцы провели пять спаррингов. В них они добились трех побед, и по одному разы сыграли вничью и проиграли. Разбил венгров со счетом 0:3 румынский клуб «Сепси». Вничью «Ференцварош» сыграл с македонской «Шкендией 79» - 1:1. Победными же стали встречи с «Карда Мартянчи» из Словении (8:0), болгарским «Лудогорцем» (3:0) и немецким «Карлсруэ» (4:1).

Ориентировочные составы

«Тобол»: Мокин – Аманович, Жарынбетов, Йованович, Каиров, Малый, Марочкин, Мужиков, Сергеев, Тагыберген, Томашевич.

«Ференцварош»: Дибус – Боли, Ботка, Кнустер, Ковачевич, Лайдуни, Захариассен, Нгуен, Траоре, Уинго, Цивич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

6 июля, среда