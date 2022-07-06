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  4. ФОТО. Янг Бойз – Динамо. Фотогалерея товарищеского матча в Швейцарии
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 03:00 | Обновлено 06 июля 2022, 03:19
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ФОТО. Янг Бойз – Динамо. Фотогалерея товарищеского матча в Швейцарии

Смотрите фотогалерею контрольного матча 5 июля в Фрибурге

06 июля 2022, 03:00 | Обновлено 06 июля 2022, 03:19
15
0
ФОТО. Янг Бойз – Динамо. Фотогалерея товарищеского матча в Швейцарии
ФК Динамо Киев

Во вторник, 5 июля, в 19:30 состоялся товарищеский матч между швейцарским «Янг Бойз» и киевским «Динамо». Игра прошла на Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур (Швейцария).

В матче было мало голевых моментов. Ни разу мяч не побывал в сетке ворот. Ничья 0:0.

Столичное Динамо продолжило серию благотворительных поединков под лозунгом «Play for Peace. Stop the War». До этого были сыграны три поединка: с «Ивердоном» (1:1), «Лозанной» (0:2) и «Сьоном» (1:0).

Следующий контрольный матч «Динамо» проведет в субботу, 9 июля, против «Люцерна».

Товарищеский матч

05.07.2022. Фрибур. Стадион Universitaire Saint-Léonard

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Украина) – 0:0

Янг Бойз (стартовый состав): фон Бальмос – Цезигер, Угринич, Канга, Чайва, Элиа, Фасснахт, Ниассе, Гарсия, Люстенбергер (к), Ридер.

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Кендзера (Тымчик, 57), Забарный (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваев (Дубинчак, 62) – Сидорчук (к) (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62), Буяльский (Гармаш, 74), Вербич (Ванат, 57), Цыганков (Антюх, 78) – Беседин (Супряга, 74).

Предупреждение: фон Бальмос (37)

ФОТО. Янг Бойз – Динамо. Фотогалерея товарищеского матча в Швейцарии

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Источник ФК Динамо Киев
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