Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу

Вторым полуфиналистом Уимблдона-2022 стал хозяин кортов, британец Кэмерон Норри. Он в тяжелом пятисетовом матче обыграл Давида Гоффена. Матч продолжался 3 часа и 31 минуту.

1/4 финала

Давид Гоффен (Бельгия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 9) – 6:3, 5:7, 6:2, 3:6, 5:7

В полуфинале Норри сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее в пяти сетах обыграл Янника Синнера.