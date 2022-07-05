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  4. Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Уимблдон
05 июля 2022, 21:40 |
11
0

Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу

Кэмерон Норри обыграл Давида Гоффена

05 июля 2022, 21:40 |
11
0
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри

Вторым полуфиналистом Уимблдона-2022 стал хозяин кортов, британец Кэмерон Норри. Он в тяжелом пятисетовом матче обыграл Давида Гоффена. Матч продолжался 3 часа и 31 минуту.

1/4 финала

Давид Гоффен (Бельгия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 9) – 6:3, 5:7, 6:2, 3:6, 5:7

В полуфинале Норри сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее в пяти сетах обыграл Янника Синнера.

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Уимблдон-2022 Кэмерон Норри Давид Гоффен Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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