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  4. Челси нацелился на защитника сборной Франции
Англия
05 июля 2022, 19:47 |
280
0

Челси нацелился на защитника сборной Франции

Бенжамен Павар может покинуть «Баварию»

05 июля 2022, 19:47 |
280
0
Челси нацелился на защитника сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В прошлом сезоне на счету Павара 2 ассиста в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 26-летнего француза рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее «Челси» отказался от подписания Неймара.

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Источник Sky Germany
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