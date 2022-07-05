Челси нацелился на защитника сборной Франции

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В прошлом сезоне на счету Павара 2 ассиста в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 26-летнего француза рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее «Челси» отказался от подписания Неймара.