Англия05 июля 2022, 19:47 |
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Челси нацелился на защитника сборной Франции
Бенжамен Павар может покинуть «Баварию»
05 июля 2022, 19:47 |
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«Челси» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Об этом сообщают немецкие СМИ.
В прошлом сезоне на счету Павара 2 ассиста в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт 26-летнего француза рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее «Челси» отказался от подписания Неймара.
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