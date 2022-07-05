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  4. ВИДЕО. Первое интервью Габриэла Жезуса в Арсенале
Англия
05 июля 2022, 18:02 |
80
0

ВИДЕО. Первое интервью Габриэла Жезуса в Арсенале

Бразильский форвард перебрался в Лондон

05 июля 2022, 18:02 |
80
0
ВИДЕО. Первое интервью Габриэла Жезуса в Арсенале
ФК Арсенал

Вчера, 4 июля, Габриэл Жезус официально стал игроком «Арсенала». Бразильский форвард дал первое интервью в статусе игрока «Канониров»:

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