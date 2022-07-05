Англия05 июля 2022, 18:02 |
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ВИДЕО. Первое интервью Габриэла Жезуса в Арсенале
Бразильский форвард перебрался в Лондон
05 июля 2022, 18:02 |
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Вчера, 4 июля, Габриэл Жезус официально стал игроком «Арсенала». Бразильский форвард дал первое интервью в статусе игрока «Канониров»:
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