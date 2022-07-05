Киченок / Остапенко – Аояма / Чан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Уимблдоне
Пятого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.
В четвертьфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против восьмого сеяного тандема Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).
Встреча состоится вторым запуском на корте №3. Время начала встречи – не ранее 15:30 по Киеву.
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