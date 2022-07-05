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  4. Киченок / Остапенко – Аояма / Чан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2022, 15:40 | Обновлено 05 июля 2022, 15:41
538
0

Киченок / Остапенко – Аояма / Чан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Уимблдоне

05 июля 2022, 15:40 | Обновлено 05 июля 2022, 15:41
538
0
Киченок / Остапенко – Аояма / Чан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Пятого июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

В четвертьфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против восьмого сеяного тандема Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Встреча состоится вторым запуском на корте №3. Время начала встречи – не ранее 15:30 по Киеву.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Уимблдон-2022 Сюко Аояма Чан Хао-Чин
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Источник Sport.ua
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