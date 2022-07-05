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  4. Игорь ПЕРДУТА: «О Скрипнике говорят его достижения»
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 11:38 | Обновлено 05 июля 2022, 11:47
236
0

Игорь ПЕРДУТА: «О Скрипнике говорят его достижения»

Лидер «Ворсклы» рассказал о подготовке к новому сезону

05 июля 2022, 11:38 | Обновлено 05 июля 2022, 11:47
236
0
Игорь ПЕРДУТА: «О Скрипнике говорят его достижения»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал начало подготовки к новому сезону и работу под руководством нового тренера. Напомним, что «Ворсклу» недавно возглавил Виктор Скрипник.

«Мы начали сборы, еще с 6 числа. Все, кто мог приехать, мы собрались в Полтаве. А потом уехали в Польшу и здесь уже находимся 3 дня. Каждый день у нас по 2 тренировки.

Сложные сборы, привыкаем к новому тренеру, его видению футбола. Мы с ним познакомились, но о нем говорят его достижения. Надеемся, что будем показывать хороший футбол и отличные результаты», - рассказал Пердута.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Игорь Пердута
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Источник Футбол 1/2/3
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