Известны детали контракта Скрипника с Ворсклой

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о деталях контракта с новым главным тренером команды Виктором Скрипником.

«Подписан трехлетний контракт, утвержден штаб. Мы планируем три года отработать. Думаю, наше сотрудничество будет плодотворным.

Задачи перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом», - сказал Лысак.