Украина. Премьер лига04 июля 2022, 04:40 |
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Известны детали контракта Скрипника с Ворсклой
Стороны подписали трехлетний контракт
04 июля 2022, 04:40 |
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Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о деталях контракта с новым главным тренером команды Виктором Скрипником.
«Подписан трехлетний контракт, утвержден штаб. Мы планируем три года отработать. Думаю, наше сотрудничество будет плодотворным.
Задачи перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом», - сказал Лысак.
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