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  4. Известны детали контракта Скрипника с Ворсклой
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 04:40 |
22
0

Известны детали контракта Скрипника с Ворсклой

Стороны подписали трехлетний контракт

04 июля 2022, 04:40 |
22
0
Известны детали контракта Скрипника с Ворсклой
ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о деталях контракта с новым главным тренером команды Виктором Скрипником.

«Подписан трехлетний контракт, утвержден штаб. Мы планируем три года отработать. Думаю, наше сотрудничество будет плодотворным.

Задачи перед Скрипником? Мы с Виктором – реалисты. Этот сезон будет квестом», - сказал Лысак.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава
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Источник Эспрессо ТВ
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