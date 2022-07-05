ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала хавбека Ювентуса

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о подписании 25-летнего полузащитника туринского «Ювентуса» Роландо Мандрагоры.

О деталях соглашения клуб из Флоренции не сообщает, однако ранее была информация об обсуждении контракта по схеме «4+1» с зарплатой 1,6 млн евро в год.

«Ювентус» получит от «Фиорентины» компенсацию в размере 8,2 млн евро, которые будут выплачены в течение трех лет. Еще 1 миллион туринцы могут получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Мандрагора играл на правах аренды за «Торино», записав в актив 21 матч и 2 результативные передачи в Серии А.