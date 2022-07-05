ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Тоттенхэма возглавил Аль-Иттихад

Известный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту назначен на должность главного тренера «Аль-Иттихада».

Контракт 48-летнего наставника с клубом, выступающим в чемпионате Саудовской Аравии, рассчитан на два года – до 30 июня 2024-го.

Последним местом работы Нуну был «Тоттенхэм», в котором он проработал четыре месяца и был уволен в ноябре прошлого года. До этого возглавлял «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

Интересно, что в 2015 году «Аль-Иттихад» мог возглавить бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин.