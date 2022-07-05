ПСЖ заплатит 50 млн евро за форварда сборной Италии

Французский ПСЖ купит форварда «Сассуоло» и национальной сборной Италии Джанлуку Скамакку.

По данным источника, парижане заплатят за итальянца 50 миллионов евро.

Отмечается, что стороны договорились о переходе футболиста, сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».