Франция05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:24
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ПСЖ заплатит 50 млн евро за форварда сборной Италии
Джанлука Скамакка близок к переходу во французский гранд
05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:24
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Французский ПСЖ купит форварда «Сассуоло» и национальной сборной Италии Джанлуку Скамакку.
По данным источника, парижане заплатят за итальянца 50 миллионов евро.
Отмечается, что стороны договорились о переходе футболиста, сделка должна быть закрыта на следующей неделе.
В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».
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