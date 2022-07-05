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  4. ПСЖ заплатит 50 млн евро за форварда сборной Италии
Франция
05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:24
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ПСЖ заплатит 50 млн евро за форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка близок к переходу во французский гранд

05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:24
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ПСЖ заплатит 50 млн евро за форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

Французский ПСЖ купит форварда «Сассуоло» и национальной сборной Италии Джанлуку Скамакку.

По данным источника, парижане заплатят за итальянца 50 миллионов евро.

Отмечается, что стороны договорились о переходе футболиста, сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

В сезоне 2021/2022 на счету Скамакки 16 голов в 36 матча Серии А за «Сассуоло».

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Источник Le Parisien
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