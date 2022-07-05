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  4. Виктор ВАЦКО: «Новый тренер Специи хочет видеть Коваленко в своей команде»
Италия
05 июля 2022, 03:40 | Обновлено 05 июля 2022, 04:34
74
0

Виктор ВАЦКО: «Новый тренер Специи хочет видеть Коваленко в своей команде»

Виктор может также отправиться в Чемпионшип

05 июля 2022, 03:40 | Обновлено 05 июля 2022, 04:34
74
0
Виктор ВАЦКО: «Новый тренер Специи хочет видеть Коваленко в своей команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Новый главный тренер «Специи» хочет видеть украинца Виктора Коваленко в своей команде на следующий сезон. Об этом сообщил спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко.

«Специя» получила нового тренера, это Лука Готти. И тот хочет видеть Виктора Коваленко в своей команде на следующий сезон. Но главное слово остается за «Аталантой». Коваленко – один из тех игроков, с которыми «Аталанта» не прочь расстаться.

«Специя» хочет арендовать, «Аталанта» хочет максимально большую сумму денег за трансфер Коваленко. У «Специи» есть конкурент из Англии. Насколько я понимаю, речь идет о клубе из Чемпионшипа, но он способен заплатить средства «Аталанте», – рассказал Вацко.

Сезон 2021/2022 в «Специи» на правах аренды провел Виктор Коваленко. Ранее сообщалось о том, что арендное соглашение могут продолжить еще на год.

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Виктор Коваленко Специя Лука Готти Аталанта трансферы трансферы Серии A Виктор Вацко
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Источник Sport.ua
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