Трабзонспор сделал последнее предложение по защитнику Шахтера
Турки готовы арендовать Марлона с опцией выкупа
Чемпион Турции «Трабзонспор» сделал последнее предложение «Шахтеру» о переходе центрального защитника Марлона.
«Бордово-голубые» хотят арендовать 26-летнего бразильца на сезон с опцией выкупа.
«Трабзонспор» хочет получить ответ как можно скорее, чтоб иметь возможность укомплектовать позицию центрбека другим исполнителем, если сделка не состоится.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сделал Марлону невероятно щедрое предложение по личному контракту, однако супруга футболиста не хочет переезжать в Турцию и предпочла бы вернуться в Италию.
В Италии интерес к Марлону приписывают «Фиорентине», «Монце» и «Сампдории», но никакой конкретики от этих клубов по трансферному вопросу центрбека пока нет.
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