Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ

В среду, 6 июля «Ференцварош» проведет матч квалификации Лиги чемпионов против казахстанского «Тобола».

Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку «Фенерцвароша» на матч. Причины отсутствия игрока не известны.

В июне сообщалось о том, что Зубков может вернуться в «Шахтер».