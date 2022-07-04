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  4. Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
04 июля 2022, 20:50 |
323
0

Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ

Украинский вингер не сыграет против «Тобола»

04 июля 2022, 20:50 |
323
0
Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Футбол 1/2/3. Александр Зубков

В среду, 6 июля «Ференцварош» проведет матч квалификации Лиги чемпионов против казахстанского «Тобола».

Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку «Фенерцвароша» на матч. Причины отсутствия игрока не известны.

В июне сообщалось о том, что Зубков может вернуться в «Шахтер».

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Александр Зубков Ференцварош Тобол Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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