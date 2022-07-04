Лига чемпионов04 июля 2022, 20:50 |
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Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Украинский вингер не сыграет против «Тобола»
04 июля 2022, 20:50 |
323
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В среду, 6 июля «Ференцварош» проведет матч квалификации Лиги чемпионов против казахстанского «Тобола».
Украинский вингер Александр Зубков не попал в заявку «Фенерцвароша» на матч. Причины отсутствия игрока не известны.
В июне сообщалось о том, что Зубков может вернуться в «Шахтер».
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