Право выкупа назад! Шахтер может вернуть хавбека из Ференцвароша

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что «Шахтер» может вернуть хавбека Александра Зубкова из венгерского «Ференцвароша». По словам журналиста, горняки имеют право выкупа назад игрока сборной Украины:

«Я думаю, что Зубкова «Шахтер» может вернуть назад. Насколько я понимаю, боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, что Шахтер имеет право выкупа футболиста обратно. И этот игрок, имеющий опыт, выступает за сборную Украины и его недорого можно вернуть обратно из «Ференцвароша».

В 2019 году «Шахтер» отдал Зубкова в аренду в «Ференцварош», а через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.