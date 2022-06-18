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  4. Право выкупа назад! Шахтер может вернуть хавбека из Ференцвароша
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 05:12 | Обновлено 18 июня 2022, 05:23
189
0

Право выкупа назад! Шахтер может вернуть хавбека из Ференцвароша

Игорь Цыганык рассказал: Александр Зубков может вернуться в донецкий клуб

18 июня 2022, 05:12 | Обновлено 18 июня 2022, 05:23
189
0
Право выкупа назад! Шахтер может вернуть хавбека из Ференцвароша
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что «Шахтер» может вернуть хавбека Александра Зубкова из венгерского «Ференцвароша». По словам журналиста, горняки имеют право выкупа назад игрока сборной Украины:

«Я думаю, что Зубкова «Шахтер» может вернуть назад. Насколько я понимаю, боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, что Шахтер имеет право выкупа футболиста обратно. И этот игрок, имеющий опыт, выступает за сборную Украины и его недорого можно вернуть обратно из «Ференцвароша».

В 2019 году «Шахтер» отдал Зубкова в аренду в «Ференцварош», а через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.

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Александр Зубков Игорь Цыганык Ференцварош трансферы трансферы УПЛ
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Источник Циганик LIVE
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