Источник: Додо перейдет в Фиорентину до конца недели
Переговоры с «Шахтером» продолжаются
«Фиорентина» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу бразильского защитника Додо. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера.
По информации итальянских СМИ, разница между предложением «Фиорентины» и запросом «Шахтера» составляет уже менее 2 миллионов евро. Шансы на успешное завершение переговоров оцениваются как высокие.
Условия личного контракта с Додо «Фиорентина» уже согласовала ранее. 10 июля «Фиорентина» отправится на предсезонный сбор, и ожидается, что к его началу Додо уже будет игроком итальянского клуба. Ранее сообщалось, что Додо уже ищет себе дом во Флоренции.
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