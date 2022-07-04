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  4. Источник: Додо перейдет в Фиорентину до конца недели
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 20:16 |
416
0

Источник: Додо перейдет в Фиорентину до конца недели

Переговоры с «Шахтером» продолжаются

04 июля 2022, 20:16 |
416
0
Источник: Додо перейдет в Фиорентину до конца недели
ФК Шахтер. Додо

«Фиорентина» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу бразильского защитника Додо. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера.

По информации итальянских СМИ, разница между предложением «Фиорентины» и запросом «Шахтера» составляет уже менее 2 миллионов евро. Шансы на успешное завершение переговоров оцениваются как высокие.

Условия личного контракта с Додо «Фиорентина» уже согласовала ранее. 10 июля «Фиорентина» отправится на предсезонный сбор, и ожидается, что к его началу Додо уже будет игроком итальянского клуба. Ранее сообщалось, что Додо уже ищет себе дом во Флоренции.

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Додо Шахтер Донецк Фиорентина трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
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Источник Tuttomercatoweb
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