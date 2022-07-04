Источник: Додо перейдет в Фиорентину до конца недели

«Фиорентина» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу бразильского защитника Додо. Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера.

По информации итальянских СМИ, разница между предложением «Фиорентины» и запросом «Шахтера» составляет уже менее 2 миллионов евро. Шансы на успешное завершение переговоров оцениваются как высокие.

Условия личного контракта с Додо «Фиорентина» уже согласовала ранее. 10 июля «Фиорентина» отправится на предсезонный сбор, и ожидается, что к его началу Додо уже будет игроком итальянского клуба. Ранее сообщалось, что Додо уже ищет себе дом во Флоренции.